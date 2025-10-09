Feuer in Einfamilienhaus: Bewohnerin tot

Die ältere Bewohnerin, die alleine in dem Einfamilienhaus gelebt hatte, konnte nicht mehr gerettet werden.

Ein fürchterliches Drama spielte sich am Mittwochabend in einem Einfamilienhaus in Absdorf, Bezirk Tulln, ab. Dort brach im Erdgeschoss des Gebäudes aus noch unbekannten Gründen Feuer aus. Dieses breitete sich rasant aus und griff sogar auf den Dachstuhl über.

© DOKU NÖ

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte drang starker Rauch aus dem Einfamilienhaus. Anrainer schlugen Alarm. Sie vermuteten, dass sich möglicherweise noch eine Person im Gebäude befinde.

Mehrere Atemschutztrupps rüsteten sich aus und begannen unverzüglich mit der Personensuche, während parallel dazu andere Einsatzkräfte versuchten das Feuer zu löschen.

Tatsächlich wurde eine 85-jährige Frau gefunden und ins Freie gebracht. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen, konnte der Bewohnerin nicht mehr geholfen werden. Die Pensionistin war alleinstehend. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand von Ermittlungen.