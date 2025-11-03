Alles zu oe24VIP
600.000 Euro Schaden durch gefälschte FinanzOnline-Nachrichten

03.11.25, 13:36
Gefälschte FinanzOnline-Nachrichten führen zu hohen Schäden – Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche. 

OÖ. Das Landeskriminalamt Oberösterreich warnt vor einer Betrugswelle mit gefälschten FinanzOnline-Nachrichten. Über SMS oder WhatsApp fordern Täter dazu auf, eine angeblich ablaufende FinanzOnline-ID über einen Link zu verlängern.

Klickt man darauf, folgt ein Anruf: Die Betrüger geben sich als Hilfskräfte aus und überreden ihre Opfer, eine Fernzugriffssoftware zu installieren. Dadurch erhalten sie vollen Zugriff auf Computer und Online-Banking. Eine Linzerin und ein Innviertler verloren so fast 600.000 Euro. Die Polizei rät, solche Nachrichten sofort zu löschen und niemals Fremden Zugriff zu gewähren.

