E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
65 kreative Ideen für Linzer Hinsenkampplatz – Stadt soll handeln

03.11.25, 13:05
65 kreative Einreichungen zeigen: Linzer wünschen sich endlich Veränderung. 

Linz. LinzPLUS hat im Sommer einen Ideenwettbewerb zur Neugestaltung der Unterführung Hinsenkampplatz ausgelobt – mit großem Erfolg: 65 Entwürfe wurden eingereicht, sieben davon am 6. Oktober prämiert. Die Vorschläge reichen von Kunstinstallationen über Lichtkonzepte bis hin zu radikalen Neugestaltungen wie einer Unterführung ganz in silber.

Gemeinderätin Brita Piovesan fordert nun, dass die Stadt Linz aktiv wird: „Die meisten Projekte wären sofort umsetzbar.“ Stadtentwickler Lorenz Potocnik sagt außerdem, dass es nicht am Geld, sondern am Willen liegt, diesen „Angstraum“ endlich in einen lebenswerten Ort zu verwandeln.

