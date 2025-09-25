Alles zu oe24VIP
LOGIN
oe24 Login
Login
Siebenjähriger Sierninger braucht dringend Stammzellen
Typisierung bei BMW

Siebenjähriger Sierninger braucht dringend Stammzellen

25.09.25, 10:17
"Er hatte plötzlich Anfälle mit 40 Grad Fieber und erbrach Blut", schildert Sandra Geiblinger die ersten Symptome. 

Steyr. "Mein Kind braucht täglich ein Hormon zu überleben", sagt die Sierninger Sandra Geiblinger (33). Ihr siebenjähriger Sohn Jakob hat eine seltene Krankheit, die kaum jemand kennt. Morbus Addison ist lebensbedrohlich, wenn sie nicht erkannt wird. Die Nebennieren produzieren kein Cortisol mehr, das bei Infekten, Fieber, Verletzungen überlebenswichtig ist. 

Der blonde Bub, der leidenschaftlich American Football spielt, muss dreimal täglich Tabletten nehmen und kann damit gut leben. Bei den Untersuchungen wurde dann aber auch noch Adrenoleukodystrophie – eine genetische Stoffwechselerkrankung, die die Nervenzellen in Gehirn, Rückenmark und Nebennieren angreift - entdeckt. Und deswegen braucht Jakob eine Stammzelltransplantation bevor sein Nervensystem degeneriert. 

Am 3. Oktober findet im BMW-Werk in Steyr von 13 bis 16 Uhr eine große Typisierungs-Aktion für Jakob statt. Per Wangenabstrich kann sich dort jeder in die Datenbank aufnehmen lassen  - und damit  vielleicht ein Leben retten.

