Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
snus
© Getty

Heute im Landtag

OÖ will Regulierung für Werbung für Nikotinbeutel

25.09.25, 10:01
Teilen

Fraktionsübergreifend setzt der OÖ. Landtag heute einen gewichtigen Schritt gegen die Nikotinsucht.  

. Vor allem Jugendliche schieben sich die kleinen, weißen Säckchen unter die Oberlippe. Das enthaltene Nikotin wird dann direkt über die Schleimhäute aufgenommen. Nikotinbeutel sind keine gesündere Alternative zum Rauchen, sie machen sehr schnell süchtig. In OÖ dürfen Nikotinbeutel ab 18 Jahre gekauft werden.  

Im Landtag stehen heute unter anderem Nikotinbeutel auf der Tagesordnung. Im Gegensatz zu Zigaretten ist die Werbung dafür nicht reguliert. Das soll geändert werden. Man wolle klare und vor allem österreichweite Werbeeinschränkungen für Nikotinbeutel und E-Zigaretten, heißt es laut orf.at aus mehreren Parteien. Der letzte Zug muss dann aber von der Bundesregierung kommen.  

Die Grüne Jugendschutzsprecherin Anne-Sophie Bauer: „Gesundheit junger Menschen und Schutz der Umwelt müssen selbstverständlich ein gemeinsames Anliegen sein. Daher freut es uns, dass unsere Initiative die Zustimmung der anderen Fraktionen gefunden hat und wir zusammen diese wichtige Änderung anstreben. Nikotin bleibt Nikotin, Sucht bleibt Sucht. Nur weil es anders verpackt und hip ist, ist es nicht weniger gesundheitsschädlich. Dazu kommt der Elektro-Müll, den viele der Produkte verursachen. Daher müssen bei der Vermarktung von Vapes und Co eine Bremse und klare gesetzliche Grenzen gezogen werden.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden