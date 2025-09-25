OÖ will Regulierung für Werbung für Nikotinbeutel

Fraktionsübergreifend setzt der OÖ. Landtag heute einen gewichtigen Schritt gegen die Nikotinsucht.

OÖ. Vor allem Jugendliche schieben sich die kleinen, weißen Säckchen unter die Oberlippe. Das enthaltene Nikotin wird dann direkt über die Schleimhäute aufgenommen. Nikotinbeutel sind keine gesündere Alternative zum Rauchen, sie machen sehr schnell süchtig. In OÖ dürfen Nikotinbeutel ab 18 Jahre gekauft werden.

Im Landtag stehen heute unter anderem Nikotinbeutel auf der Tagesordnung. Im Gegensatz zu Zigaretten ist die Werbung dafür nicht reguliert. Das soll geändert werden. Man wolle klare und vor allem österreichweite Werbeeinschränkungen für Nikotinbeutel und E-Zigaretten, heißt es laut orf.at aus mehreren Parteien. Der letzte Zug muss dann aber von der Bundesregierung kommen.

Die Grüne Jugendschutzsprecherin Anne-Sophie Bauer: „Gesundheit junger Menschen und Schutz der Umwelt müssen selbstverständlich ein gemeinsames Anliegen sein. Daher freut es uns, dass unsere Initiative die Zustimmung der anderen Fraktionen gefunden hat und wir zusammen diese wichtige Änderung anstreben. Nikotin bleibt Nikotin, Sucht bleibt Sucht. Nur weil es anders verpackt und hip ist, ist es nicht weniger gesundheitsschädlich. Dazu kommt der Elektro-Müll, den viele der Produkte verursachen. Daher müssen bei der Vermarktung von Vapes und Co eine Bremse und klare gesetzliche Grenzen gezogen werden.“