Busfahrer in Wels lässt Schwarzen nicht einsteigen

Erneut sorgt ein Rassismus-Vorfall für Aufregung in den sozialen Medien. Im oberösterreichischen Wels ließ ein Busfahrer einen schwarzen Schüler nicht einsteigen. Seine Mutter schildert den Fall auf Facebook: "ANDERS SEIN IST NORMAL. Gleichberechtigung, egal welche Hautfarbe, sollte doch ihre volle Bedeutung haben. IRGENDWANN REICHT ES. Mein Sohn hat es nicht verdient, so behandelt zu werden.“

Situation eskaliert

Am vergangenen Freitag kam es in Wels zur Eskalation. „Am 29.03.19 durfte mein Sohn zum x-ten Mal in Bus von Sabtours Wels ohne Grund nicht einsteigen. Sobald der Busfahrer meinen Sohn sah, stieg er sofort aus, um ihn daran zu hindern. Dann sagte er vor allen Mitschülern, dass er nicht mitfahren darf. Sein großer Bruder war dabei, die Situation eskalierte.“

Schließlich kam die Polizei, die Situation beruhigte sich aber immer noch nicht. Wie in einem Video festgehalten ist, entwickelte sich zwischen dem Schüler und dem Polizisten ein verbaler Schlagabtausch, weil der Beamte den Jugendlichen „Haberer“ nannte.

Vorfall in Wien

Am Wochenende erst hatte ein Video aus Wien für Empörung gesorgt. Darin sieht man, wie eine ältere Frau bei einer Straßenbahnstation eine junge Muslima wüst beschimpft. Die junge Frau, die heimlich mitfilmte, wehrte sich heftig und sagte, dass Österreich auch ihr Land sei und sie hier geboren worden sei.

Zuvor hatte die ältere Frau sie beleidigt und gesagt: "Die FPÖ haut euch alle raus." Umstehende Personen versuchten, der Muslima zu helfen, was die Situation zum Eskalieren brachte. Die Frau bespuckte die Muslima und lief schreiend davon: "Eine kriminelle Gewalttäterin, Hilfe!"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die Spuck-Attacke auf die junge Muslima in Wien-Neubau scharf verurteilt. "Eine widerliche Attacke, die ich auf das Schärfste verurteile. In Österreich stehen wir für ein respektvolles und friedliches Miteinander aller Religionen!", postete der Regierungschef auf Facebook.