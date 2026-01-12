Alles zu oe24VIP
Nicht rechtskräftig

Acht Monate bedingt nach Straßenbahn-Attacke

12.01.26, 16:03
Eine der Frauen erlitt dabei einen Nasenbruch. 

Linz. Nach dem Angriff im März, bei dem zwei Frauen in einer Linzer Straßenbahn von einem Unbekannten teils schwer verletzt worden waren, waren die Ermittlungen aufgrund von qualitativ schlechten Bildern der Überwachungskamera eingestellt worden. Die Wiederaufnahme nach den Protesten hat sich ausgezahlt: Am Montag ist ein 42-jähriger Linzer nicht rechtskräftig zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Zudem muss er mehreren Tausend Euro Schmerzensgeld zahlen.

Bessere Videoüberwachung kommt

Die beiden Schwestern (22 und 27 Jahre) waren nach dem Fortgehen in der Bim unterwegs, als sie von dem Mann mit Fäusten attackiert wurden. Eine der Frauen erlitt dabei einen Nasenbruch. Im Herbst sollen alle 62 Straßenbahnen ein neues Videosystem bekommen.

