Airport-Rettung durch Unternehmerkonsortium

"Wenn es die Unternehmer-Initiative von Herrn Zorn schafft, wie angekündigt vier Millionen Euro für den Flughafen zu lukrieren, so sind diese Mittel für den Ankauf von Flugtickets am besten geeignet“, sagt Landesrat Achleitner.

OÖ. „Für Oberösterreich als Wirtschafts- und Exportbundesland Nr. 1 ist die bestmögliche Anbindung an die internationalen Märkte unerlässlich. Darum setzt das Land OÖ alles daran, die direkte Anbindung des Flughafen Linz an das internationale Drehkreuz Frankfurt wiederherzustellen. Die Ausschreibung der Verbindung Linz-Frankfurt ist fertiggestellt, wir warten noch auf die Zustimmung aus Brüssel“, stellt Wirtschafts-Landesrat und Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens Linz Markus Achleitner (ÖVP)fest. Achleitner hatte am Montag ein „sehr gutes“ Gespräch mit Unternehmer Manfred Zorn aus Hofkirchen an der Trattnach, der mit einem Konsortium die Hälftebeteiligung der Stadt Linz übernehmen will. Das Gespräch mit der Stadt seht noch aus.