Am Catwalk zu Tode optimiert: Schäxpir-Festival: "Deadly Poodles"

SCHÄXPIR Theaterfestival für junges Publikum von 1 bis 16 Jahre wird immer größer Das Festival findet 2025 erstmals an elf Tagen statt. So steht Schulen genügend Zeit zur Verfügung, die Vorstellungen zu besuchen und dank der Pfingstfeiertage kommen auch Familien in den Genuss, das SCHÄXPIR-Treiben in Linz auszukosten.