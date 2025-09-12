Alles zu oe24VIP
Unfall in Kematen am Innbach (Bezirk Grieskirchen)
Horror-Crash

Autofahrer kracht gegen Brückenpfeiler – tot

12.09.25, 19:24
Am Freitagnachmittag ereignete sich in Kematen am Innbach (Bezirk Grieskirchen) ein tödlicher Verkehrsunfall.

Ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Grieskirchen prallte aus bisher ungeklärter Ursache frontal gegen die Wand einer Unterführung der Innkreisautobahn (A8). Der Aufprall war so heftig, dass der Lenker im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Rettungsversuche der Einsatzkräfte blieben erfolglos – der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Das Auto beschädigte bei dem Unfall auch einen Stromverteilerkasten. Um das Fahrzeug bergen zu können, mussten die Einsatzkräfte zunächst den Strom im betroffenen Bereich abschalten, wie "ORF Oberösterreich" berichtet.

Die genaue Unfallursache war am Freitagabend noch unklar.

