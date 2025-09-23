Alles zu oe24VIP
Lokalaugenschein mit dem Ordnungsdienst.

Viele Kontrollen

Bettelverbot greift – Ordnungsdienst zeigt Präsenz

23.09.25, 12:01
Teilen

Bettelverbot zeigt erste Wirkung – weniger Amtshandlungen in Urfahr seit Einführung im Juni. 

Linz. Das seit Juni geltende Bettelverbot in der Urfahraner Hauptstraße zeigt erste Wirkung. Sicherheitsstadtrat Michael Raml überzeugte sich vergangene Woche gemeinsam mit dem Ordnungsdienst bei einem Lokalaugenschein von der aktuellen Lage. In den ersten drei Septemberwochen wurden 19 Amtshandlungen wegen Bettelei durchgeführt – ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den Vormonaten Juni (37), Juli (40) und August (47).

Immer wieder illegale Bettlerlager in Linz.
© oe24 privat

Bettlern auf keinen Fall Geld geben

„Wir sehen eine positive Entwicklung, aber es braucht weiterhin tägliche Kontrollen“, sagt Raml. Derzeit sind noch ein bis zwei Personen täglich in der Hauptstraße beim Betteln anzutreffen – trotz laufender Anzeigen.Raml verweist zudem auf den Hintergrund vieler Fälle: „Kriminelle Organisationen nutzen die Notlage von Menschen aus und streichen die Einnahmen ein.“ Sein Appell an die Bevölkerung: „Bitte geben Sie kein Geld – damit helfen Sie nicht, sondern verlängern die Ausbeutung.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

