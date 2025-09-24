Blüten, Beats & Begegnungen: Finale in Schärding

Feierliches Finale: Die Landesgartenschau Schärding lädt von 3.–5.10. zum großen Abschlusswochenende.

Schärding. Mit einem vielfältigen Programm verabschiedet sich die OÖ Landesgartenschau Schärding vom 3. bis 5. Oktober 2025 von ihren Gästen. Drehorgelklänge, Mitmach-Workshops, Kinderspaß, Alphornbläser und ein Streuobsttag sorgen für erlebnisreiche Momente. Höhepunkt ist die große ABBA-Show der Post Bigband Salzburg am Samstagabend samt Feuerwerk.

Am Sonntag folgt der feierliche Festakt mit Landeshauptmann Stelzer, musikalisch begleitet von zwei Kapellen. Geschäftsführerin Andrea Berghammer blickt mit Dankbarkeit auf eine bewegende Gartenschauzeit zurück. Als finale Aktion findet am 10. Oktober noch ein Flohmarkt mit Erinnerungsstücken statt. Alle Infos unter www.innsgruen.at