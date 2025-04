Brennendes Bett sorgte für Feuerwehreinsatz

Warum das Bett Feuer gefangen hatte, ist noch nicht bekannt.

Für einen größeren Feuerwehreinsatz sorgte ein brennendes Bett am Sonntagabend in einem Mehrparteienhaus in Traunkirchen (Bezirk Gmunden). Aus noch ungeklärter Ursache war in einer Wohnung eine Matratze in Brand geraten. Aus dem Schlafzimmer drang dichter Rauch, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde. Die betroffenen Bewohner hatten Glück im Unglück, denn beim Vorfall wurde niemand verletzt.

Bewohner wurden evakuiert

Die Bewohner aus insgesamt sechs Wohnungen mussten kurzzeitig evakuiert werden, konnten jedoch nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen wieder zurückkehren. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.