Das Jahresprogramm 2025 / 26 der VHS Linz ist da

Vielfältiges Programm mit mehr als 1.900 Kurse, Vorträge und Exkursionen.

Linz. Mit dem Erscheinen des neuen Programms für das beginnende Kursjahr 2025 / 26 setzt die Volkshochschule (VHS) Linz ab September wieder Segel in Richtung eines spannenden und inspirierenden Kursjahres.

Das neue Programmbuch 2025 / 26 der Volkshochschule Linz ist in gedruckter Form kostenlos im Wissensturm erhältlich und unter www.vhs.linz.at abrufbar. Ebenso die Spezialprogramme „Vorträge-Filme-Exkursionen“, „Junger Wissensturm“ und „Kurse für Junggebliebene“.

In einer zunehmend vernetzten Welt ist es wichtig, dass Bildung regionale und internationale Dimensionen umfasst. Die VHS Linz stellt das kommende Kursjahr daher unter das Motto „Zukunftsort Volkshochschule – regional und weltoffen“.

Wer sich mehr bewegen oder sein Wohlbefinden steigern möchte, lernt im Kurs „Breathwork“ mithilfe von Atemtechniken richtig zu atmen. Ein spezielles „Diabetes-Workout“ hilft, den Blutzucker zu senken, und bei „Piloxing“, einer Kombination aus Boxen, Pilates und Tanz, können sich alle Aktiven so richtig austoben. Wer gerne kocht und genießt, kann an der VHS kulinarisch rund um die Welt reisen. Ob im Kochclub Italia, beim Tapas-Picknick, beim schwedischen Osterbuffet, beim Indian-Veg-Day oder bei der Verkostung von Portwein und Schokolade – das Angebot an Kochkursen ist bunt und vielfältig. Neu ist in diesem Jahr das Kinder-Kulinarikfestival, bei dem Kinder im Rahmen des „Jungen Wissensturms“ die Küche unterschiedlicher Länder kennenlernen können.

Technikbegeisterte können sich auf Kurse zu Künstlicher Intelligenz im Alltag sowie zu den grundlegenden Funktionen der Apple Watch freuen. In der Female Coders Studygroup finden Frauen mit Interesse am Programmieren Gleichgesinnte und Unterstützung.

Es können 19 Sprachen gelernt werden. Mit dabei sind etwa Japanisch, Portugiesisch, Schwedisch, oder Persisch. Neu sind im Kursjahr 2025 / 26 Angebote für Polnisch und ein Einstiegskurs in Ukrainisch.