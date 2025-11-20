Duftender Winterzauber im Stiegl-Klosterhof

Tipp für Frostbeulen: Ein echtes Special am Winterzauber ist der Wärmeflaschen-Verleih.
Linz. Am Samstag öffnen die beiden großen Linzer Adventmärkte, bereits heute kann man einzigartiges Weihnachtsflair beim Winterzauber im Stiegl-Klosterhof auf der Landstraße genießen. Der Gastgarten hat sich in wieder in einen Genuss-Winterwald verwandelt der bei einsetzender Dunkelheit nicht nur Kinderaugen zum Strahlen bringt. Tausende Lichter und Kugeln, geschmackvolle Dekoration und der Klang von Weisenbläsern verzaubern Linz.
- Hollywood-Star Kevin Spacey: obdachlos: "Ich habe kein Zuhause"
- WC-Besuch in Salzburger Innenstadt künftig 1 Euro statt 50 Cent
- Drohne fand Abgängigen verirrt im Wald
Ein echtes Special am Winterzauber ist der Wärmeflaschen-Verleih. Nicht weniger speziell und einzigartig ist aber auch die Kulinarik. So servieren wir z.B. Blutwurst-Bosna oder Marillenpunsch. Wochentags von 15 bis 21.30 Uhr, am Wochenende bereits ab 13 Uhr geöffnet.