Duftender Winterzauber im Stiegl-Klosterhof

Linz. Am Samstag öffnen die beiden großen Linzer Adventmärkte, bereits heute kann man einzigartiges Weihnachtsflair beim Winterzauber im Stiegl-Klosterhof auf der Landstraße genießen. Der Gastgarten hat sich in wieder in einen Genuss-Winterwald verwandelt der bei einsetzender Dunkelheit nicht nur Kinderaugen zum Strahlen bringt. Tausende Lichter und Kugeln, geschmackvolle Dekoration und der Klang von Weisenbläsern verzaubern Linz.

Ein echtes Special am Winterzauber ist der Wärmeflaschen-Verleih. Nicht weniger speziell und einzigartig ist aber auch die Kulinarik. So servieren wir z.B. Blutwurst-Bosna oder Marillenpunsch. Wochentags von 15 bis 21.30 Uhr, am Wochenende bereits ab 13 Uhr geöffnet.