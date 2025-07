E-Scooter Unfälle steigen in OÖ stark an

Vor allem in Städten nehmen die Unfälle zu.

In Oberösterreich steigt die Zahl der E-Scooter-Unfälle stark an, vor allem in Städten. Polizei und Krankenhäuser melden immer mehr Vorfälle, oft ausgelöst durch hohe Geschwindigkeit, Alkohol oder Selbstüberschätzung.

Besonders betroffen sind Männer unter 40 Jahren. Laut AUVA verletzen sich jährlich über 130 Menschen auf dem Weg zur Arbeit oder Schule mit dem Scooter, fünf Jahren waren es nur 20. Häufig sind Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen. Die Polizei beobachtet zudem zahlreiche Verkehrsverstöße: Viele fahren rücksichtslos, ohne Helm, und missachten Verkehrsregeln. Alkohol- oder Drogenfahrten können zum Verlust der Lenkerberechtigung führen. Auch Telefonieren am Scooter ist verboten. Die Polizei kündigt in Oberösterreich strengere Kontrollen an.