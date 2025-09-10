Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Linzer Torten Dose 2025
© Tourismusverband Linz

Sammlerobjekt

Eine wilde Dose für die "alte" Linzer Torte

10.09.25, 11:52
Teilen

Neue Linzer Torten-Design-Dose zeigt Wildnis in der Stadt. 

Linz. Die Linzer Torte ist nicht nur die älteste Mehlspeise der Welt, sondern auch ein Stück der Linzer Stadtkultur. Die nun elfte Designdose der Linzer Torte eröffnet den Blick auf die Stadt in wechselnden Perspektiven. 2025 zeigt die Künstlerin Silvia Sun mit „Wildnis in der Stadt“, wie Industrie und Natur in Linz miteinander verwoben sind. 

Seit 2015 beauftragt Linz Tourismus die Gestaltung der Designdose. Dabei wird die heimische Kunstszene intensiv miteinbezogen. So wurden die beliebten Mitbringsel aus Linz zuletzt u.a. von
Künstlern wie Christian Ludwig Attersee, Susanne Purviance, Johann Jascha oder Skero gestaltet.  

„Durch die gute Zusammenarbeit mit Konditoreien und Gastronomie konnte die Linzer Torten-Dose bereits zum elften Mal gestaltet werden und ist mittlerweile zu einem beliebten Sammelobjekt fürGäste und auch Einheimische geworden“, erklärt Dieter Recknagl, Vorstandsvorsitzender desLinz Tourismus. „Die Tortendose ist für viele ein Stück Linz, das sie mit nach Hause nehmen.Durch die Künstler*innen wird jedes Jahr eine neue Geschichte erzählt. Heuer stammt das Design von Silvia Sun, die den spannenden Kontrast von Industrie und Natur in unserer Stadtin Einklang gebracht hat“, so Linz Tourismus-Geschäftsführerin Marie-Louise Schnurpfeil.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden