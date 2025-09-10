Eine wilde Dose für die "alte" Linzer Torte

Neue Linzer Torten-Design-Dose zeigt Wildnis in der Stadt.

Linz. Die Linzer Torte ist nicht nur die älteste Mehlspeise der Welt, sondern auch ein Stück der Linzer Stadtkultur. Die nun elfte Designdose der Linzer Torte eröffnet den Blick auf die Stadt in wechselnden Perspektiven. 2025 zeigt die Künstlerin Silvia Sun mit „Wildnis in der Stadt“, wie Industrie und Natur in Linz miteinander verwoben sind.

Seit 2015 beauftragt Linz Tourismus die Gestaltung der Designdose. Dabei wird die heimische Kunstszene intensiv miteinbezogen. So wurden die beliebten Mitbringsel aus Linz zuletzt u.a. von

Künstlern wie Christian Ludwig Attersee, Susanne Purviance, Johann Jascha oder Skero gestaltet.

„Durch die gute Zusammenarbeit mit Konditoreien und Gastronomie konnte die Linzer Torten-Dose bereits zum elften Mal gestaltet werden und ist mittlerweile zu einem beliebten Sammelobjekt fürGäste und auch Einheimische geworden“, erklärt Dieter Recknagl, Vorstandsvorsitzender desLinz Tourismus. „Die Tortendose ist für viele ein Stück Linz, das sie mit nach Hause nehmen.Durch die Künstler*innen wird jedes Jahr eine neue Geschichte erzählt. Heuer stammt das Design von Silvia Sun, die den spannenden Kontrast von Industrie und Natur in unserer Stadtin Einklang gebracht hat“, so Linz Tourismus-Geschäftsführerin Marie-Louise Schnurpfeil.