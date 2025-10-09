Eislaufsaison heuer erstmals mit Videoüberwachung

Ein Vorfall im Frühling macht die Videoüberwachung notwendig.

Steyr. Die Kunsteisbahn der Stadt Steyr am Rennbahnweg startet am Nationalfeiertag, 26. Oktober, die Eislauf- und Eishockey-Saison. Die Steyrer dürfen sich wieder täglich auf perfekte Eisqualität freuen. Der Schlittschuhverleih bietet eine große Auswahl an Größen und Modellen, womit dem familienfreundlichen Vergnügen auf dem Eis nichts mehr im Weg steht.

Schutz für Besucher und Beschäftigte

Um für noch mehr Sicherheit zu sorgen, wird die Kunsteisbahn in der heurigen Saison erstmals videoüberwacht. Anlass war nicht zuletzt ein Zwischenfall im Frühjahr, bei dem ein Jugendlicher einen Eismeister beschuldigte, ihn am Arm gepackt zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen und des anschließenden Strafverfahrens stellte sich jedoch heraus, dass diese Anschuldigungen völlig unbegründet waren. „Unsere Mitarbeiter sind stets bemüht, Konflikte unter Jugendlichen zu schlichten und für eine sichere Atmosphäre auf der Eisbahn zu sorgen. Die neue Videoüberwachung soll Besucher und Beschäftigten gleichermaßen Sicherheit geben“, erklärt Markus Rechling-Greimel, Geschäftsführer der Stadtbetriebe Steyr.

Eisbahn hat täglich geöffnet

Die Kunsteisbahn hat montags von 14 bis 17 Uhr, dienstags von 9 bis 12 und von 14 bis 20 Uhr, mittwochs, donnerstags und freitags von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Die Ferienöffnungszeiten finden sich auf stadtbetriebe.at. Die Anreise zum Eislaufen ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich, entweder mit der Linie 7 bis Haltestelle Schlüsselhofgasse oder mit der Linie 2a bzw. 2/4 bis Haltestelle Blümelhuberberg.