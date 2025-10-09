Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Eislaufplatz Stadt Steyr
© Stadt Steyr

Steyr ab 26. Oktober

Eislaufsaison heuer erstmals mit Videoüberwachung

09.10.25, 16:06
Teilen

Ein Vorfall im Frühling macht die Videoüberwachung notwendig.  

Steyr. Die Kunsteisbahn der Stadt Steyr am Rennbahnweg startet am Nationalfeiertag, 26. Oktober, die Eislauf- und Eishockey-Saison. Die Steyrer dürfen sich wieder täglich auf perfekte Eisqualität freuen. Der Schlittschuhverleih bietet eine große Auswahl an Größen und Modellen, womit dem familienfreundlichen Vergnügen auf dem Eis nichts mehr im Weg steht.

Schutz für Besucher und Beschäftigte

Um für noch mehr Sicherheit zu sorgen, wird die Kunsteisbahn in der heurigen Saison erstmals videoüberwacht. Anlass war nicht zuletzt ein Zwischenfall im Frühjahr, bei dem ein Jugendlicher einen Eismeister beschuldigte, ihn am Arm gepackt zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen und des anschließenden Strafverfahrens stellte sich jedoch heraus, dass diese Anschuldigungen völlig unbegründet waren. „Unsere Mitarbeiter sind stets bemüht, Konflikte unter Jugendlichen zu schlichten und für eine sichere Atmosphäre auf der Eisbahn zu sorgen. Die neue Videoüberwachung soll Besucher und Beschäftigten gleichermaßen Sicherheit geben“, erklärt Markus Rechling-Greimel, Geschäftsführer der Stadtbetriebe Steyr.

Eisbahn hat täglich geöffnet

Die Kunsteisbahn hat montags von 14 bis 17 Uhr, dienstags von 9 bis 12 und von 14 bis 20 Uhr, mittwochs, donnerstags und freitags von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Die Ferienöffnungszeiten finden sich auf stadtbetriebe.at. Die Anreise zum Eislaufen ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich, entweder mit der Linie 7 bis Haltestelle Schlüsselhofgasse oder mit der Linie 2a bzw. 2/4 bis Haltestelle Blümelhuberberg.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden