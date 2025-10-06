Erster JKU Homecoming Day: Minister Hattmannsdorfer schwelgt in Erinnerungen

Auch prominente Absolventen haben ihre Verbundenheit zu ihrer Universität gezeigt.

Linz. Am Freitag fand an der Johannes Kepler Universität Linz erstmals der JKU Homecoming Day statt. Die Veranstaltung richtete sich an Absolvent*innen aller Studienrichtungen und Abschlussjahrgänge. Ziel war es, Erinnerungen aufleben zu lassen, den Dialog zu fördern und Einblicke in aktuelle Entwicklungen an der Universität zu geben. Mehr als 1.000 Absolventen folgten der Einladung und kehrten mit ihren Familien an ihre Alma Mater zurück.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sprach darüber, was die JKU für ihn und für Österreich bedeutet: „Ich denke gerne an meine Zeit an meiner Alma Mater zurück, denn war sie neben einer abwechslungsreichen Studentenzeit vor allem eine persönlich prägende. Viele Erfahrungen auf der einen Seite und zahlreiche persönliche Verbindungen auf der anderen Seite, die bis heute bestehen. Die Johannes Kepler Universität ist eine Werkstätte des Wissens und ein Studium an der JKU ist mehr als die Aneignung von Fakten, es ist die Basis, auf der Lebenspfade entstehen, Netzwerke wachsen und innovative Ideen ihren Weg in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft finden. Die JKU hat sich über die Jahrzehnte von der einst jungen Universität zu einem fixen Bestandteil der österreichischen Wissenschafts- und Forschungsszene entwickelt und ist für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich von entscheidender Bedeutung.“

JKU Rektor Stefan Koch erklärte, warum es wichtig ist, mit den Alumni in Verbindung zu bleiben: „Unsere Absolvent*innen sind ein wesentlicher Teil der JKU Community und tragen die Werte und das Wissen unserer Universität in die Gesellschaft hinaus. Der Homecoming Day bietet eine wertvolle Gelegenheit, diese Verbundenheit zu pflegen, den Austausch zwischen Universität und Alumni zu stärken, die Neuerungen auf unserem Campus zu sehen und Erinnerungen aufleben zu lassen.“