Schnee am Linzer Hausberg blieb leider noch nicht lange liegen.

Linz. In der Nacht auf Donnerstag ist der erste Schnee auf Linzer Stadtgebiet gefallen, so war die Spitze des 539 Meter hohen Linzer Pöstlingbergs bereits etwas weiß. Im Skigebiet Sternstein in Bad Leonfelden laufen bereits die Schneekanonen. Als erstes Skigebiet in Oberösterreich will Hinterstoder (Bez. Kirchdorf) am 30. November öffnen.