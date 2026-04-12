Ex-Journalistin nach Schicksalschlägen: "Es geht nicht darum, Krisen zu vermeiden"

In Alaska hat Gramastettnerin als Heilpraktikerin und Musiktherapeutin gearbeitet, nach einer Trennung ist sie zurück im Mühlviertel.

Linz. Michaela Baumgartner weint schnell, wenn sie lachen muss. Im Leben der Ex-Politikjournalistin gab es auch schon viele Tränen der Trauer. Als ihr Leben im Alter von 28 Jahren im Jahr 2008 nach dem Unfalltod ihres jüngeren Bruders, einer Herzmuskelentzündung und einer Trennung vollständig zusammenbrach, entschied sie sich für einen radikalen Neuanfang. Sie reiste alleine über 20.000 Kilometer durch die Wildnis Kanadas. Auf diesem Weg fand sie Heilung und schließlich ihre Berufung. Sie arbeitete dann als Heilpraktikerin und Musiktherapeutin in Alaska. Am 29. April vermittelt die Gramastettnerin in ihrem Vortrag "Wenn alles zusammenbricht! Wege aus der Krise" Hoffnung im Bildungszentrum Magdalena. "Es geht nicht darum, Krisen zu vermeiden – sondern darum, ihnen mit mehr Vertrauen, Bewusstheit und innerer Stärke zu begegnen", so Baumgartner.Unkostenbeitrag: 20 Euro. Beginn: 18 Uhr.