Klassiker&nbsp; bleiben auf der Karte
Bis 31. August

Falstaff sucht das beste Schnitzel Oberösterreichs

21.08.25, 09:33
Nicht nur das Schnitzel sondern auch die Beilage ist entscheidend. 

. Außen mit knuspriger Panier, innen zart und weich: Auch in diesem Jahr will die Falstaff-Redaktion wissen, wo es die besten Wiener Schnitzel Oberösterreichs gibt. Bis 31. August kann jeder beim Online-Voting für den Gasthof Rahofer in Kronsdorf (Bez. Linz-Land), Göttfried in Linz, wo Silvia Schneider ihre Kochlehre absolviert hat, Keplingerwirt in St. Johann am Wimberg (Bez. Rohrbach), Waldschänke in Grieskirchen und Wirt z’Zell Gasthaus Langwallner in Zell am Moos (Bez. Vöcklabruck) abstimmen.

Im Vorjahr durfte sich der Keplingerwirt, dort wo auch Weltstar Parov Stelar ein und aus geht, über den Bundesländersieg freuen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

