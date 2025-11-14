Alles zu oe24VIP
Kerzen müssen mindestens 1,5 Meter Abstand zu Vorhang haben
Kerzerlzeit

Feuerpolizei-Streife: Linzer Lokale werden für Adventzeit sicher gemacht

14.11.25, 10:17 | Aktualisiert: 14.11.25, 11:27
Ein so verheerender Brand wie im Lokal Stern in Graz soll mit Schwerpunktkontrollen vermieden werden.  

Linz. Viele Gastwirte und Geschäftsinhaber sind sich oft nicht bewusst, welche Pflichten sie im Hinblick auf vorbeugenden Brandschutz und Sicherheit tragen. "Unsachgemäße Lagerungen, offenes Feuer, fehlerhafte Elektroinstallationen oder blockierte Fluchtwege können schnell zu Verletzungen und rechtlichen Konsequenzen führen", sagt der Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ). 

Um Sicherheit zu gewährleisten, werden Mitarbeiter der Feuerpolizei in der Vorweihnachtszeit im gesamten Stadtgebiet auf „Streife“ gehen. Ihr Ziel ist es, die Betriebe vor Ort zu beraten, auf mögliche Brandgefahren hinzuweisen und praxisnahe Sicherheitsempfehlungen zu geben. Der Abstand zu Vorhängen und anderen brennbaren Materialien sollte mindestens 1,5 Meter betragen. Heizgeräte sollten nur auf nicht brennbaren Unterlagen betrieben werden und mindestens 50 cm Abstand zu brennbaren Materialien haben.

