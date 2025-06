Feuerwehr-Großübung am Feuerkogel

Die Florianijünger trainierten für den Ernstfall.

Rund 230 Feuerwehrleute trainierten am Wochenende am Feuerkogel in Oberösterreich für den Ernstfall. Das Übungsszenario: Ein großflächiger Brand eines Latschenfeldes auf 1.600 Meter Seehöhe sowie ein schwer zugängliches Feuer am Langwandkogel.

Zur Löschwasserversorgung wurde eine vier Kilometer lange Leitung über 500 Höhenmeter verlegt. 43 Fahrzeuge waren beteiligt, zudem kam Luftunterstützung zum Einsatz: Hubschrauber flogen vom Sportplatz in Ebensee Personal, Gerät und einen Löschwasserbehälter auf den Berg. Die realitätsnahe Übung diente der Vorbereitung auf mögliche Waldbrände im Sommer. Laut Bezirksfeuerwehrkommando Gmunden zogen alle Beteiligten eine positive Bilanz.