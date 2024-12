Feuerwerk-Explosivmasse von insgesamt 4,5 Kilo in Pkw sichergestellt

Jahr für Jahr warnt die Polizei vor "illegalen Böllern". Dennoch begeistern sich viele für die günstigen Feuerwerkskörper und machen Einkaufsfahrten nach Tschechien.

Ein ganzes Arsenal an verbotenen Feuerwerkskörpern, das zwei junge Männer aus Tschechien importiert hatten, hat die Polizei am Samstagnachmittag bei einer Fahrzeugkontrolle in Deutsch-Hörschlag (Bez. Freistadt) sichergestellt. Die pyrotechnischen Gegenstände hatten in Summe eine Explosivmasse von viereinhalb Kilo. Außerdem fanden die Beamten noch zwei verbotene Waffen im Wagen, die einem 17-Jährigen gehörten, der in Freistadt wartete, informierte die Polizei am Sonntag.

Die Polizeistreife hatte das Fahrzeug kurz nach der Einreise aus Tschechien kontrolliert. Im Wagen saßen zwei Burschen im Alter von 18 und 19 Jahren aus dem Bezirk Leoben. Bei der Durchsuchung des Autos entdeckten die Polizisten die verbotenen Feuerwerkskörper der Klassen F2, F3 und F4 - die Klassen 3 und 4 sind Mittel- bzw. Großfeuerwerke, die nur Personen mit einer besonderen behördlichen Bewilligung besitzen und entzünden dürfen. Die beiden ebenfalls beschlagnahmten Waffen im Pkw gehörten einem 17-Jährigen aus dem Bezirk Leoben, der in Freistadt auf die Freunde wartete.