Gegen Parkgebührenerhöhung.

Parkgebühren-Streit

FPÖ lehnt höhere Parkgebühren in Linz ab

03.10.25, 11:39
Raml kritisiert mögliche Gebührenerhöhungen und warnt vor SPÖ-Plänen nach Wiener Vorbild. 

Linz. Nach Salzburg und Wien befürchtet FPÖ-Stadtrat Michael Raml auch in Linz eine Erhöhung der Parkgebühren. Die Stadt nehme jährlich rund sechs Millionen Euro ein – eine Verdoppelung sei laut Raml wohl verlockend für die SPÖ, um die Stadtkasse zu sanieren. „Heute Parkgebühren, morgen Kindergartenbeitrag oder Sportstättengebühren“, warnt er vor einer drohenden Gebührenlawine.

Für die kommende Budgetdebatte fordert Raml eine Abkehr von der bisherigen Finanzpolitik und kritisiert teure Projekte wie einen Asylwerber-Computerkurs um 100.000 Euro. „Linz darf nicht Wien oder Salzburg werden. Wir sagen Nein zu höheren Abgaben auf dem Rücken der Bürger“, so Raml abschließend.

