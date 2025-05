FPÖ: Wels soll Vorbild für Linzer Innenstadt werden

Die FPÖ Linz fordert einen Kurswechsel für die Landstraße und will sich dabei an erfolgreichen Konzepten aus Wels orientieren.

Die FPÖ warnt vor dem Bedeutungsverlust der Linzer Landstraße. Stadtrat Michael Raml und Gemeinderat Manuel Danner fordern konkrete Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung. Neben mehr Grün- und Schattenplätzen brauche es auch den Erhalt von Parkplätzen. Danner kritisiert zudem Rad- und E-Scooter-Chaos, das Sicherheit und Aufenthaltsqualität gefährde. Als Vorbild nennen die beiden Wels, wo der Leerstand stark gesenkt wurde. Raml sagt, dass es "kein Nachteil sein darf, dass Wels freiheitlich regiert wird – wir müssen voneinander lernen.“ Gefordert werden u.a. günstigere Parktarife, Trinkbrunnen und ein Innenstadtkümmerer.

