Frauen erhalten in OÖ 45,1 % weniger Pension

OÖ hat eine Teilzeitquote von 32,8 Prozent, das wirkt sich drastisch auf die Pensionshöhe aus.

OÖ. Am 19. Oktober ist Equal Pension Day 2025 in Oberösterreich. Am Equal Pension Day haben Männer bereits so viel Pension erhalten, wie Frauen erst bis Ende des Jahres bekommen werden. Die Pensionslücke beträgt in Oberösterreich aktuell 45,1 Prozent. „Ein untragbarer Zustand, der dringend Veränderung braucht“, bringt es Christine Heitzinger, Landesfrauenvorsitzende des ÖGB Oberösterreich, auf den Punkt.

Derzeit liegt die Frauen-Durchschnittspension in Österreich bei 1.527 Euro brutto, die der Männer bei 2.535 Euro brutto. Frauen bekommen also durchschnittlich 1.008 Euro brutto weniger Pension als Männer.

© Stefan Joham

„Lohntransparenz ist ein Schlüssel zu fairen Einkommen. Nur wenn offen über Geld gesprochen wird, können Ungleichheiten aufgedeckt und beendet werden“, sagt die Landesfrauenvorsitzende und drängt auf rasche Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie auch in Oberösterreich.

Aktuell wird das Frauenpensionsalter schrittweise angehoben. „Damit steigen zwar die Belastungen, aber nicht automatisch die Einkommen oder die Chancen auf eine existenzsichernde Pension“, macht Christine Heitzinger klar.

Anlässlich des Equal Pension Day fordern die ÖGB-Frauen:

• Höhere Einkommen, vor allem in frauendominierten Branchen wie Pflege, Bildung oder Handel.• Flächendeckende Kinderbildung, -betreuung und Pflege und die Ausweitung der Randzeiten, damit Erwerbsarbeit möglich ist.• Lebensphasenorientiertes Arbeiten und betriebliche Gesundheitsförderung, um gesund bis zur Pension arbeiten zu können.• Faire Anrechnung von Kindererziehungszeiten, weil Care-Arbeit eine gesellschaftliche Leistung ist.