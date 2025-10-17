Alles zu oe24VIP
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Manuel Feller
Aufreger

Vor Saisonstart in Sölden: Manuell Feller spricht von seinem "letzten" Rennen

17.10.25, 08:03
Manuel Feller will nun doch beim Riesenslalom in Sölden starten – und übt scharfe Kritik an den neuen Wellen im Zielhang. 

Nachdem Manuel Feller dem Riesenslalom eigentlich abgeschworen hatte, will er nun doch in Sölden an den Start gehen. Mit den Änderungen an der Strecke kann er sich allerdings nicht anfreunden.

Kritik an der neuen Strecke

Die Organisatoren haben für den Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher zusätzliche Wellen im Zielhang eingebaut, um mehr Spannung zu erzeugen. Feller sieht das skeptisch.

"Ein gewisses Risiko dabei"

„Ich weiss nicht, ob das jetzt nötig war, beim ersten Rennen auf 3000 Meter kurz vor dem Ziel sowas einzuschieben“, sagte Feller gegenüber dem ORF. „Es ist schon ein gewisses Risiko dabei. Vor allem im zweiten Durchgang.“

Keine Liebesbeziehung mit Sölden

Mit der Strecke in Sölden hatte Feller ohnehin nie viel Glück. Sein bestes Ergebnis ist ein zwölfter Platz aus dem Jahr 2019. Viermal verpasste er den zweiten Lauf, einmal schied er im ersten Durchgang aus.

Abschied vom Riesenslalom

„Eine Liebesbeziehung wird es keine mehr“, meinte Feller im ORF-Interview. Und sagte weiter: "Es wird ziemlich sicher mein letztes Sölden-Rennen werden." Künftig will er sich stärker auf den Slalom konzentrieren.

