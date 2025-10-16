FIFA meldet: Über 1 Mio. Tickets für WM 2026 verkauft

Mehr als eine Million Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sind bereits verkauft. Der Weltverband FIFA sprach am Donnerstag von einem „großartigen Meilenstein“.

Die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko stößt schon Monate vor dem Turnier auf enorme Nachfrage. Wie die FIFA mitteilte, wurden in der ersten Verkaufsphase seit Mitte September über eine Million Eintrittskarten abgesetzt. Fans aus 212 Ländern und Regionen sicherten sich Tickets für die erste Weltmeisterschaft mit 48 Teams.

Laut FIFA stammen die meisten Käufer aus den drei Gastgeberländern. Auf den weiteren Plätzen folgen England und Deutschland. Das Turnier beginnt am 11. Juni und endet am 19. Juli 2026.

Infantino lobt Rekordnachfrage

FIFA-Präsident Gianni Infantino sprach von einem „großartigen Meilenstein“ und einem Beweis für die weltweite Begeisterung. „Ich freue mich, dass so viele Fußballfans bei diesem bahnbrechenden Turnier in Nordamerika dabei sein wollen“, sagte der Schweizer laut Mitteilung.

Nächste Ticketphase startet Ende Oktober

In der ersten Runde war der Kauf ausschließlich mit Visa-Karten möglich, da der Kreditkartenanbieter FIFA-Sponsor ist und Exklusivrechte besaß. Erfolgreiche Bewerber erhielten ein Zeitfenster für den Erwerb der Tickets.

Die nächste Verkaufsphase beginnt am 27. Oktober. Dann können Fans im Rahmen der Frühticket-Runde Einzeltickets, Spielort-Pakete und Teamtickets erwerben. Nach der Gruppenauslosung am 5. Dezember in Washington startet Phase drei, in der Karten für konkrete Begegnungen angeboten werden.