Fritzl-Gutachern Heidi Kastner zeigt wie feig die breite Masse ist

Heidi Kastner erklärte der Welt, wie Josef Fritzl zum gewalttätigen Kerkermeister seiner Tochter wurde. Die Linzer Psychiaterin Heidi Kastner schrieb nach ihren Bestsellern „Dummheit“ und „Wut“ zuletzt über „Feigheit“.

OÖ. Heute erscheint das Buch "Feigheit" von Heidi Kastner, einer der gefragtesten Gutachterin in aufsehenerregenden Kriminalfällen. In einer Zeit, in der angesichts zunehmender Krisen Zivilcourage, Verantwortungsbewusstsein und Mut gefordert sind, scheint sich gerade das Gegenteil zu verbreiten: Vermeidung, Angst, Gleichgültigkeit oder das Unterlassen des Gebotenen – kurz: Feigheit.

In ihrem Buch geht die Spiegel-Bestsellerautorin und forensische Psychiaterin Heidi Kastner den möglichen Gründen für diese Entwicklung nach. Sei es das Aufbegehren gegen Autoritäten, das Ghosting in Beziehungen oder das Eintreten für Schwächere: An vielen Beispielen macht Kastner die Bedeutung von Feigheit im Denken, Fühlen und Handeln der Menschen deutlich.

Von konformem Verhalten und der Angst, etwas Falsches zu sagen, über das Ignorieren von Missständen aus Selbstschutz bis hin zu banaler Bequemlichkeit – beim Lesen erschließt sich die ganze Bandbreite der Feigheit als facettenreiches Phänomen. Das Buch macht Mut couragiert und mit Anstand zu handeln.