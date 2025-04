Gartenmarkt im Botanischen Garten

Am 26. und 27. April kommen die Gärtner voll auf ihre Kosten.

Rechtzeitig zu Beginn der Gartensaison erwartet die Besucher des Botanischen Gartens am 26. April (10 bis 17 Uhr) und am 27. April (10 bis 15 Uhr) Uhr ein abwechslungsreicher Gartenmarkt im Freigelände. Die Aussteller bieten im Freigelände des Botanischen Gartens ein vielfältiges Sortiment an Jungpflanzen, aber auch Gartenzubehör zum Verkauf an. Gemüse-Jungpflanzen (Paradeiser, Paprika, Chili und viele mehr), Kräuter und Heilpflanzen, aber auch Streuobstsorten und Saatgut gibt es zu erstehen. Inklusive so mancher Raritäten und Besonderheiten.

Diverse Pflanzen im Angebot

Der Verein Cactus Gymno Team International bietet exklusiv Kakteen aus Eigenzucht zum Verkauf an, das Feigenparadies Dieber ihre Spezialität: Feigen.

Beim Infostand von den Freundinnen und Freunden des Botanischen Gartens kann man Wildblumensaatgut von „Wilde Blume“ erstehen, während der Naturschutzbund Oberösterreich Nisthilfen verkauft sowie diverse Gartenrelevante Informationsmaterialien und jede Menge Know-how zur Verfügung stellt. Außerdem werden Schafwollerzeugnisse, hochwertige Kräutertropfen sowie Dekorationsartikel aus Keramik und Metall angeboten.



Die Seminarbäuerinnen laden mit einer Melkstation oder beim Buttershaken dazu ein, Neues auszuprobieren: die selbstgemachte Butter kann dann natürlich, gewürzt mit regionalen Wildkräutern, am Butterbrot verkostet werden.

BIO AUSTRIA informiert über nachhaltige, biologische Landwirtschaft und lädt dazu ein, sein Glück beim Glücksrad zu versuchen – tolle Überraschungen warten.