"Goldener Presslufthammer“: Auszeichnung für das Jahrmarktgelände ist verdient wie beschämend

Greenpeace präsentiert die Gewinner von „Österreichs 9 Betonschätze”.

Linz. Wenig schmeichelhafte, aber verdiente Ehrung für das Urfahraner Jahrmarktgelände: Die Betonwüste ist zum Oberösterreich-Sieger im von Greenpeace ins Leben gerufenen Wettbewerb „Österreichs 9 Betonschätze“ gekürt worden und hat dafür den „Goldenen Presslufthammer“ erhalten. „Diese Auszeichnung ist leider sehr verdient. Eigentlich ist das Jahrmarktgelände einer der schönsten Orte in unserer Stadt. Anstatt diesen Platz den Menschen zurückzugeben ist er nach wie vor eine brachliegende Asphaltwüste. Das muss sich ändern“, macht Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) deutlich.

Razzia bei Neonazi Küssel 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 © E. Weber © E. Weber © E. Weber © E. Weber © E. Weber © E. Weber © E. Weber © E. Weber © E. Weber

Neun Schweineköpfe vor Moscheen im Großraum Paris gefunden

Rettungsoffensive für die Linzer Wirtschaft

„Statt das Potential zu nutzen, ist das Areal nach wie vor eine graue Asphaltwüste, die im Sommer lediglich aufgrund der dort herrschenden und oft kaum aushaltbaren Temperaturen zu einem Hotspot wird“, hält Schobesberger fest. Dabei könnte die verbetonierte Fläche an der Donau bereits einer grünen Wasserbucht mit hoher Aufenthaltsqualität gewichen sein. Diese Pläne haben SPÖ und FPÖ 2023 leider versenkt. „Eine solch große Fläche im Herzen einer Stadt brach liegen zu lassen, ist wohl einzigartig und jetzt daher auch verdient mit einem Negativpreis ausgezeichnet worden. Es ist also höchste Zeit in die Gänge zu kommen und das Jahrmarktgelände attraktiver zu machen. Vielleicht bekommen wir dann auch eine Auszeichnung für diese Fläche, über die wir uns dann auch freuen können“, so Schobesberger.