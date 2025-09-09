Rettungsoffensive für die Linzer Wirtschaft

ÖVP macht weiter Druck für ehrlichen Kassasturz.

Linz. Österreichs Wirtschaft kämpft mit vielen Problemen. "Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verhindern aber auch hausgemachte Probleme und fehlende Initiativen die notwendige wirtschaftliche Entwicklung am Standort Linz. Auch wenn Linz im Gesamten eine starke Wirtschaftsstadt ist, so werden die Probleme nicht nur im Handel und der Gastronomie immer sichtbarer - Stichwort Leerstände. Vor allem die aktuelle Entwicklung am Arbeitsmarkt ist besorgniserregend", sagt Vzbg. Martin Hajart (ÖVP). Ende August 2025 waren 8.876 Linzerinnen und Linzer arbeitslos. Mit 8,4 Prozent liegt die Arbeitslosenquote in Linz Stadt deutlich über dem Oberösterreich-Wert von 5,0 Prozent und Österreich mit 6,7 Prozent (Juli-Werte).

Die VP Linz will daher ein kommunales Konjunktur- und Investitionspaket schnüren, um die Betriebe zu unterstützen und den Standort wieder zukunftsfit zu machen. Schwerpunkte sollen dabei vor allem Investitionen in die städtische Infrastruktur, insbesondere im Bildungsbereich sein, um so auch die Bauwirtschaft anzukurbeln. "Einen ersten Überblick zum Sanierungsbedarf der Linzer Schulen darf in der kommenden Sitzung des Planungs- und Liegenschaftsausschusses am 10. September erwartet werden", sagt Hajart.

"Für die Bereiche Handel, Gastronomie und Freizeitwirtschaft braucht es Unterstützungen und aber auch Entlastungen. Gerade diese Branchen sind sehr von der Attraktivität des Standortes abhängig. Die Innenstadtattraktivierung muss endlich in die Gänge kommen. Dazu gehört auch ein schlagkräftiges City-Marketing. Die Stadt muss ihren Beitrag leisten, damit wieder mehr Kunden in die Stadt kommen", sagt Kultur- und Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP).

Die VP Linz fordert abermals einen Kassasturz. "Der Gemeinderat soll endlich Klarheit bekommen, wie hoch der Linzer Schuldenberg und die dafür anfallende Zinsbelastung tatsächlich sind", fordert Michael Obrovsky, Geschäftsführer der VP Linz.