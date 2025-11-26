Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Größte Ampelanlage Oberösterreichs
© Mike Wolf

Ab 2.Dezember

Größte ampelgeregelte Kreuzung Oberösterreichs geht in Betrieb

26.11.25, 10:54
Teilen

Während in Oberösterreich die langjährige Verkehrsentwicklung ein durchschnittliches Plus von rund 1,5 Prozent verzeichnete, zeigte sich im Landesstraßennetz entlang der S10 eine doppelt so große Zunahme von etwa drei  Prozent jährlich.  

Unterweitersdorf. Nach zehn Jahren war es nötig, den Kreisverkehr bei der Anschlussstelle der S10 in Unterweitersdorf (Bez. Freistadt) zu erneuern und es wird dort am 2. Dezember die größte ampelgeregelte Kreuzung Oberösterreichs in Betrieb genommen. Nötig ist die Änderung, weil die ursprünglichen Verkehrsprognosen deutlich überschritten wurden und der Kreisverkehr an die Grenzen der Belastbarkeit gestoßen ist. Rund um die Anschlussstelle bei der Mühlviertler Schnellstraße gab es eine dynamische Entwicklung: die rege Siedlungstätigkeit und eine deutliche Steigerung der wirtschaftlichen Aktivitäten durch die Ansiedlung von Firmen. 

„Wenn es im Kreisverkehr nicht mehr rund läuft, wird es höchste Zeit für einen leistungsfähigen Knoten mit effizienter Ampelregelung“, sagt Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ). Laut ASFINAG sollen verbesserte Auf- und Abfahrtsrelationen für weniger Rückstaurisiko sorgen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden