Fitnessstudios im AK-Vergleich.

AK-Preisvergleich

Große Preisunterschiede bei Fitnessstudios in OÖ

08.10.25, 11:55
AK Oberösterreich vergleicht 42 Fitnessstudios – Preisunterschiede bis zu 1.100 Euro pro Jahr. 

OÖ. Ein Training im Fitnessstudio kann teuer werden: Die AK Oberösterreich hat 42 Studios in Linz, Linz-Land, Wels und Steyr geprüft – mit großen Preis- und Leistungsunterschieden. Jahresmitgliedschaften mit monatlicher Zahlung kosten zwischen 24,90 und 123 Euro. Im ersten Jahr summieren sich die Gesamtkosten je nach Anbieter auf 328 bis 1.476 Euro. Unterschiede gibt es auch bei Leistungen wie Kursen oder Wellness.

29 Studios bieten flexible, monatlich kündbare Tarife an – empfehlenswert für alle, die sich nicht langfristig binden wollen. Die AK rät zu Probetrainings, monatlicher Zahlung und schriftlich fixierten Vereinbarungen, um Ärger und Mehrkosten zu vermeiden.

