Heimspiel von Chakuza und Texta im Linzer Posthof

Was wäre österreichischer HipHop ohne Linz und diese zwei Legenden. Das erste Mal gemeinsam auf Tour, packen Texta und Chakuza Klassiker aus und präsentieren brandneue Alben.

Linz. Laima & Flip am Mic und DJ Dan an den Turntables sind das, was man wohl HipHop-Urgesteine nennt. Seit 1993 sind die Linzer in und für die HipHop-Szene aktiv, haben Austrorap und Mundartrap mitkreiert, mit Tonträger Records ihr eigenes Label mit über 60 Releases an den Start gebracht und an die 1000 Konzerte im In- und Ausland gerockt. Mit "Gezeiten" präsentieren sie morgen im Linzer Posthof ihr bereits 9. Studioalbum, das zweite nach dem viel zu frühen Ableben des Bandmitglieds Huckey. Es ist erstes komplett in Mundartslang gehaltenes Werk. Mit dabei: Chakuza, der nach vielen Jahren in Berlin nun wieder in Linz ist, und K.S. Kopfsache. Beginn: 20 Uhr.