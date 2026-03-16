Heizkostenzuschuss: 200 Euro in OÖ vs. 340 Euro in Steiermark

SPÖ zeigt auf, dass der Heizkostenzuschuss in OÖ nicht inflationsangepasst ist. Er kann von 16. März bis 15. Mai online beantragt werden.

OÖ. Ab heute kann der oberösterreichische Heizkostenzuschuss beantragt werden. Für SPÖ-Sozialsprecherin Sabine Engleitner-Neu ist das in Zeiten, in denen viele Haushalte mit massiven Nachzahlungen konfrontiert sind, jedoch keine Antwort auf die Realität. Der heurige Winter war der kälteste seit acht Jahren. Allein der Jänner trieb die Heizkosten um rund 20 Prozent nach oben, vielen Haushalten droht bei der Jahresabrechnung eine enorme Nachzahlung. Dabei zeigt sich, wie dünn die Unterstützung in Oberösterreich ist: Im Bundesländervergleich liegt OÖ klar am unteren Ende. Das SPÖ-geführte Burgenland gewährt mit seinem Wärmepreisdeckel bis zu 1.000 Euro pro Saison, die Steiermark 340 Euro, Salzburg und Vorarlberg je 250 Euro. „200 Euro gibt es für die Oberösterreicher:innen seit der Saison 2022/23. Dieser Betrag wurde nicht einen Cent valorisiert, obwohl wir Jahre mit extremer Inflation hinter uns haben. Einkommensschwache Haushalte, die ohnehin schon mit Nachzahlungen konfrontiert sind, warten nun auf eine magere Rückerstattung, die längst nicht die tatsächlichen Mehrkosten abdeckt“, kritisiert SPÖ-Sozialsprecherin Sabine Engleitner-Neu.