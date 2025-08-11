Higgins von Snipes-Gründer kommt auf die Linzer Landstraße

Motto der Stores: "Wer mehr zahlt ist dümmer...immer!"

OÖ. Ende August eröffnet die Modekette "Higgins" vom Snipes-Gründer Sven Voth zwei Filialen in Oberösterreich, eine auf der Linzer Landstraße Höhe Schillerpark, die zweite im Haid Center in Haid.

"Kein Basic-Laden. Kein overpriced Stuff. Einfach freshe Gear zu fairen Preisen – mit Service, der Bock macht ", so die Vision von Voth.

Es wird Streetwear, Sneaker, Accessoires und Lifestyle-Produkten für Erwachsene und Kinder angeboten werden. "HIGGINS ist kein klassischer Store. Wir glauben: Retail muss sich verändern – weg vom Austauschbaren, hin zu echtem Erleben", steht im Stellenangebot - es werden noch Store-Manager gesucht.