LOGIN
oe24 Login
Login
Gänse
© getty

65.000 Gansl in OÖ

Höhepunkt der Gansl-Saison im Anflug

28.10.25, 09:41
Das Gansl in Restaurants kostet jetzt mitunter schon 40 Euro. Viele Traditionsbewusste braten sich lieber selbst eines zu Hause. 

. Bald findet wieder der Höhepunkt der Gansl-Saison statt: der Martinitag am 11. November. Die heimischen Weidegans-Bauern sind für die Saison gut gerüstet: In Oberösterreich sind derzeit 65.000 Gansln auf den Weiden – das sind in etwa gleich viel wie im Vorjahr und die Versorgungslage mit heimischen Gänsen kann damit auf 38 Prozent ausgebaut werden.

Nyikospark serviert auch Gänseleber mit Moosbeeren

Nyikospark serviert auch Gänseleber mit Moosbeeren

© Nyikospark

"Der Eigenversorgungsgrad mit österreichischen Weidegänsen konnte in den vergangenen zehn Jahren um beeindruckende 18 Prozent gesteigert werden. Diese Entwicklung unterstreicht nicht nur das wachsende Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten an regionaler Qualität, sondern zeigt auch, dass die heimischen Weidegans-Bäuerinnen und -Bauern gezielt auf diese Nachfrage reagieren", sagt Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich.

Je nach Region werden konventionell gehaltene, frische Gänse heuer ab Hof zu Preisen zwischen 14 und 16 Euro pro Kilogramm angeboten. Für Biogänse müssen Konsumentinnen und Konsumenten einige Euro mehr einplanen. Laut einer aktuellen Umfrage unter verschiedenen Vermarktern blieben die Preise im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

