Illegale Camper: Mehr Gemeinden denken über Strafen nach

Nach dem Nachtparkverbot am Attersee werden nun auch in anderen Gemeinden im Salzkammergut Maßnahmen gegen illegales Campen geprüft.

Das neue Nachtparkverbot am Attersee ist offenbar erst der Anfang im Kampf gegen Wildcamper im Salzkammergut. Auch in anderen Gemeinden wie Ebensee häufen sich Beschwerden über illegale Übernachtungen auf Parkplätzen oder Privatgrundstücken. Besonders betroffen sind der Offensee und der Langbathsee. Bürgermeisterin Sabine Promberger (SPÖ) kündigt strengere Maßnahmen an. "Wir überlegen, Strafen zu verhängen, weil sich manche Camper nicht an Regeln halten."

Trotz Polizeikontrollen gibt es immer wieder Probleme. Auch in Mondsee wird die Entwicklung genau beobachtet. Bürgermeister Josef Wendtner (ÖVP) befürchtet, dass sich das Problem vom Attersee auf andere Seen verlagert. Gmunden ist aber hingegen weiterhin entspannt: Wohnmobile sind willkommen, sagt Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP). Die Lage ist dort derzeit unter Kontrolle.

