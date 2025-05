Song Contest: SO hören Sie Böhmermann-Kommentare zum ESC

ESC 2025: simpliTV bringt ORF1-Stream & FM4-Kommentar in einer App zusammen.

Der Eurovision Song Contest 2025 steht vor der Tür und simpliTV sorgt dafür, dass Musikfans mit dem kostenlosen simpli free Angebot keinen Moment verpassen. Ein besonderes Schmankerl: simpliTV vereint die klassische ORF1-Übertragung und den beliebten FM4-Alternativkommentar von Jan Böhmermann und Olli Schulz – beide Streams sind direkt und bequem in der simpliTV App abrufbar. Ohne App-Wechsel und ohne Umwege.

Mehr zum Thema

ESC-Content-Welt

Der Countdown läuft: Der Eurovision Song Contest 2025 in Basel begeistert wieder Millionen und simpliTV bietet mit seiner eigenen ESC-Content-Welt ein umfassendes Streaming-Erlebnis für alle Musikfans. Nach einer einfachen, kostenlosen Anmeldung auf simpliTV.at oder direkt in der simpliTV App kann das gesamte ESC-Erlebnis vom ersten Halbfinale am 13. Mai bis zum großen Finale am 17. Mai hautnah genossen werden – egal ob zuhause am TV-Gerät oder unterwegs auf dem Smartphone.

„Der Eurovision Song Contest vereint Europa in einer spektakulären Musikshow voller Emotionen und unvergesslicher Momente. Mit simpli free stellen wir sicher, dass niemand in Österreich auch nur eine Sekunde dieses faszinierenden Wettbewerbs verpasst. Unsere ESC-Content-Welt bündelt zudem alle relevanten Sendungen, sodass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer voll in das Erlebnis ESC eintauchen können", erklärt Philipp Dainese, Geschäftsführer von simpliTV.

FM4-Stream trifft ORF1 – alle Perspektiven in einer App

Ein echtes Highlight für Fans ist der FM4-Alternativkommentar zum großen Finale am 17. Mai ab 20:45 Uhr: Jan Böhmermann und Olli Schulz begleiten das ESC-Spektakel auf ihre gewohnt bissige Art – live und exklusiv über den FM4-Stream in der simpliTV App. Gleichzeitig steht auf ORF1 der klassische ESC-Kommentar mit Andi Knoll bereit. SimpliTV ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen beiden Übertragungen – direkt in einer App.

Österreich fiebert mit JJ

Besonders spannend für heimische Fans: JJ tritt mit seiner Opern-Ballade „Wasted Love“ in diesem Jahr für Österreich an und gehört bei den Buchmachern zu den Favoriten auf den Sieg. Ob es reicht, wird sich zeigen – mit simpliTV kann ganz Österreich mit ihm mitfiebern.

Begleitend dazu setzt simpliTV auf eine enge Kooperation mit dem Künstler: Im Rahmen einer Social-Media-Kampagne gibt JJ exklusive Einblicke – von den Hintergründen zu seinem Song über sein geheimes Talent bis hin zum besten Ratschlag, den er je erhalten hat.