Jagdkarte vergessen? Das kann teuer werden

Mit dem neuen Jagdjahr mahnt der Landesjagdverband: Wer seine Jagdkarte nicht verlängert, riskiert saftige Strafen. Pro Abschuss ohne gültige Karte drohen 600 Euro – und kein Versicherungsschutz.

Wer in Oberösterreich ohne gültige Jagdkarte unterwegs ist, muss künftig mit hohen Strafen rechnen. Seit April ist das neue Jagdjahr in Kraft – Jagdkarten müssen nun um 107 Euro verlängert werden. Doch viele Jäger kommen dem nicht nach. Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner spricht von "Schlamperei" und teils bewusstem Sparverhalten. Das Problem: Ohne gültige Karte fehlt der Versicherungsschutz. Zudem droht bei jedem Abschuss ohne gültige Berechtigung eine Strafe von 600 Euro – bei mehreren Tieren kann das teuer werden. Die Bezirkshauptmannschaften kontrollieren schärfer. Der Landesjagdverband appelliert an alle Jäger, rechtzeitig zu verlängern.

Lesen Sie auch



















„Du entschuldige...“ – Cornelius mit Klassikern auf Tour

Ein Abend voller Musik, Emotionen und Klassiker: Peter Cornelius kommt am 9. April nach Vöcklabruck. Mit Band spielt er Hits zum Mitsingen – ein Muss für alle Austropop-Fans.

























Fünf Power-Ladys bringen Hymne gegen Gewalt an Frauen

Wenn sich Miss Europe Beatrice Turin mit anderen Power-Frauen zusammentut, entsteht meist gutes. So auch in ihrem gemeinsamen Song "Brich dein Schweigen"

























Junior-Tierpfleger gesucht: Osterferien auf Gut Aiderbichl

Osterfreude auf Gut Aiderbichl: Vom 5. bis 21. April wartet ein buntes Familienprogramm mit Tieren, Ostermarkt und Mitmachaktionen. Ein Frühlingsausflug voller Natur, Tradition und tierischer Highlights.