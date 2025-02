Jetzt starten die letzten Schüler in die Semesterferien

In der Steiermark und Oberösterreich beginnt am Freitag die letzte der drei Semesterferien-Staffeln: Rund 360.000 Buben und Mädchen erhalten dort ihre Schulnachrichten und starten in die einwöchigen Ferien.

Gleichzeitig endet für die etwa 340.000 Schüler in Tirol, Salzburg, Kärnten, Vorarlberg und im Burgenland die Semesterwoche - sie kehren kommende Woche wieder in die Klassenzimmer zurück. Tatmotiv unbekannt: Messerattacke am Bahnhof in Feldkirch

Masernfall: Erkranktes Kind war in Gasthaus

Nach Gesprächs-Reigen: Das sagt Van der Bellen Zahlreiche Verkehrsbehinderungen erwartet Mit dem Schichtwechsel werden wieder zahlreiche Verkehrsbehinderungen erwartet. Hauptbetroffen sein dürften am Samstag die Hauptverbindungen in Vorarlberg, Tirol und Salzburg, vor allem auf der Tauernautobahn bei der Tunnelbaustelle bei Golling bzw. Werfen müssen Autofahrer mit längeren Wartezeiten rechnen. Nach der letzten Semesterferienstaffel müssen die Schülerinnen und Schüler bis zum Beginn der Karwoche am 14. April auf die nächsten Ferien warten.