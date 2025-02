Masernfall: Erkranktes Kind war in Gasthaus

Ein an Masern erkranktes Kind hat sich am Montag in einem Gasthaus in Kirchberg in Tirol aufgehalten.

Das Land Tirol machte daher Personen, die zwischen 11.30 und 14.00 Uhr im Gasthaus z'Röhrmoos gewesen waren, darauf aufmerksam. Sie wurden aufgerufen, ihren Impfstatus zu prüfen und sich bei Krankheitssymptomen zu isolieren.

Auf Öl- und Gassuche in Molln: ADX will andere Flächen Impfstatus überprüfen Zudem sollte der Impfstatus von Familienangehörigen auf zwei Masern-Impfungen geprüft oder eine Impfung schnellstmöglich nachgeholt werden. Eine Impfung während der Inkubationszeit könne den Krankheitsverlauf abschwächen. Nach einer Inkubationszeit von sieben Tagen beginne erst die mögliche ansteckungsfähige Zeit, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. In diesem Fall könnte diese vom 17. Februar bis 3. März andauern.