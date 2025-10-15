Karikaturenpreis „Kaktus Cartoon Award - Die Lösung"

„Nicht nur in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, künstlerische Leistungen zu honorieren, dieaktuelle Zustände kritisch analysieren und es dennoch schaffen, zu unterhalten", sagt Alfred Weidinger, Geschäftsführer OÖ Landes-Kultur GmbH.

OÖ. Mehr als 1.200 Lösungen zu internationalen, lokalen oder persönlichen Problemstellungen wurden von

knapp 500 Künstler aus aller Welt zum Karikaturenpreis „Kaktus Cartoon Award 2025 - Die

Lösung“ eingereicht. Eine hochkarätige Jury hat daraus die besten, treffendsten und lustigsten

Karikaturen ausgewählt. Diese Arbeiten sind ab 15. Oktober im Schlossmuseum Linz zu sehen. Begleitet wird diese Schau mit Workshops, einem Filmprogramm und Veranstaltungen mit internationalen Experten.

Mit dem Goldenen Kaktus wurde der Cartoon „Cut Here“ von Engin Selçuk (Türkei) prämiert. Den

zweiten Platz, und somit den Silbernen Kaktus, erhielt Oğuz Demir (Türkei) für seinen Cartoon

„We Can“. Michi Brezel (Deutschland), Gewinner des Kaktus 2023, wurde dieses Mal für seinen

Cartoon „Electric Chair“ mit dem Kaktus in Bronze ausgezeichnet.

© ali miraee

Der Kaktus Cartoon Award ist ein Projekt der Schule des Ungehorsams der Familie Haderer mit Haslinger / NageleRechtsanwälte GmbH, unterstützt von der OÖ Landes-Kultur GmbH.