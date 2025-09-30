Alles zu oe24VIP
Karner und Stelzer stärken Polizei-Kooperation

Treffen am Dienstag

Karner und Stelzer stärken Polizei-Kooperation

30.09.25, 10:43 | Aktualisiert: 30.09.25, 14:54
Teilen

Bund und Land setzen ein starkes Zeichen für mehr Sicherheit in Oberösterreich – mit neuer Vereinbarung. 

OÖ. Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landespolizeidirektor Andreas Pilsl haben am 30. September 2025 die Sicherheitsvereinbarung zwischen dem Innenministerium und dem Land Oberösterreich erneuert. Ziel der Vereinbarung ist es, in sieben Bereichen gemeinsam für mehr Sicherheit zu sorgen: von Internet- und Jugendkriminalität über Extremismus und Migration bis hin zu technischer Ausstattung und Personal. Der Fokus liegt unter anderem auf dem weiteren Ausbau des Cyber-Crime-Trainingscenters in Linz und der Präventionsarbeit an Schulen.

Derzeit sind 520 Polizeischüler in Ausbildung, bis 2026 soll der hohe Personalstand gehalten werden. Mit mehr Körperkameras, moderner Infrastruktur und intensiver Zusammenarbeit soll Oberösterreich noch sicherer werden. Die Vereinbarung sei laut Karner ein „wichtiger Schritt für nachhaltige Sicherheitsmaßnahmen im Land“.

