Kindergarten
Bedarfsprognose Linz

Kindergarten: Gruppengröße jetzt reduziert, künftig mehr Integrationsplätze notwendig

12.09.25, 12:26
"Linz sichert Vollversorgung trotz steigender Anforderungen", versichert  Sozialreferentin VizebürgermeisterinKarin Hörzing (SPÖ). 

Linz. Mit dem1. September wurde die maximale Gruppengröße im Kindergarten von bislang 23 auf 22 Kinder gesenkt. Für das Bildungsjahr 2024/2025 stehen in Linz insgesamt 6.928 bewilligte Kindergarten-plätze zur Verfügung, davon 5.005 in städtischen und 1.923 in nichtstädtischen Einrichtungen. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Reduktion der Gruppengrößen sowie durch notwendige Anpassungen an bauliche Gegebenheiten wird das Angebot in den kommenden Jahren auf voraussichtlich 6.550 Plätze sinken. Die Zahl der Kinder, für die die städtischen Versorgungsziele gelten, bleibt in diesem Zeitraum stabil. Damit kann der Bedarf grundsätzlich gedeckt werden. Herausfordernd bleibt die Schaffung immer häufiger benötigten Integrationsplätzen. Derzeit weisen rund 310 Kinder, das sind etwa 6,5 Prozent der betreuten Kinder in städtischen Kindergärten, einen Integrationsbedarf auf.

