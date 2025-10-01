Kinderkulturwoche begeistert mit über 240 Programmpunkten

Von 8. bis 19. Oktober 2025 zeigt Linz, wie vielfältig Kinderkultur sein kann.

Linz. Bereits zum 13. Mal bringt die Linzer Kinderkulturwoche Kultur in all ihren Facetten zu jungen Menschen. 31 Kultureinrichtungen gestalten ein vielfältiges Programm: Theater, Tanz, Musik, Bilderbuchkino, Lesungen und Ausstellungen machen Linz zwölf Tage lang zur Bühne für Kinder. Der Eintritt in viele Museen ist frei, zahlreiche Veranstaltungen sind kostenlos. Die neue Website bietet Filterfunktionen und einen persönlichen Merkzettel.

Die Eröffnung findet am 8. Oktober um 16.30 Uhr im Sonnenstein Loft statt. Ein Höhepunkt sind die Linzer Kinder- und Jugendbuchtage von 9. bis 11. Oktober. Alle Infos und das Programm unter www.kinderkulturwoche.linz.at.