Kleinkind (2) aus Wehranlage gerettet

Ein zweijähriges Mädchen ist am Freitagnachmittag in den Schacht einer Wehranlage gefallen und von einem zufällig in der Nähe befindlichen Jäger gerettet worden.

Das Kind war mit seiner aus Afghanistan stammenden Familie im Tal der Sieben Mühlen in Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) spazieren gegangen. Entlang des markierten Wanderwegs verläuft der Leithenbach, neben dem sich eine Zuleitung für ein nahe gelegenes Kraftwerk befindet. Paukenschlag: Hier wird Skifahren heuer noch teurer

Brennende Zigarette führte zu Brand in Mehrparteienhaus

Kleingarten-Mord: Polizei setzt 5.000 Euro Kopfgeld aus Die Zweijährige kletterte auf die Anlage und fiel in den wasserführenden Schacht. Dem 31-jährigen Vater des Kindes gelang es nicht, seine Tochter aus dem Schacht zu ziehen. Ein ortskundiger Jäger hörte die Hilferufe der Familie und reagierte sofort. Der 44-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen schloss eine 20 Meter flussaufwärts befindliche Wartungsöffnung auf, über die es ihm gelang, das Mädchen aus dem Schacht zu befreien. Das Kind war ansprechbar und wurde gemeinsam mit seiner Mutter ins Klinikum Wels gebracht. Durch das schnelle Handeln des Jägers sei Schlimmeres verhindert worden, hieß es im Polizeibericht.